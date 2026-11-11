United Airlines zmieni zasady sprzedaży biletów, aby ograniczyć agentom AI możliwość kupowania biletów za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika, zewnętrznych biur podróży i agregatorów lotów. Informuje o tym Engadget.

Zagrożenia dla danych i zasad lotów

Firma uważa, że przekazywanie agentom AI danych płatniczych lub danych logowania może narazić poufne informacje na ryzyko. Według United może to również prowadzić do niepożądanych zakupów, zmian na koncie lub wykorzystania mil w programie lojalnościowym MileagePlus.

Przewoźnik twierdzi również, że zezwolenie agentowi AI na sfinalizowanie rezerwacji może być sprzeczne z obowiązującymi przepisami Departamentu Transportu i Federalnej Administracji Lotnictwa. Jako przykład United wskazuje etap odprawy na lot, gdy tylko człowiek może potwierdzić, że w jego bagażu nie ma materiałów wybuchowych.

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Firma nie chce kolejnego pośrednika

Prezes United Scott Kirby publicznie wyrażał powściągliwe podejście do handlu agentowego. Według The Wall Street Journal podczas wydarzenia we wtorek wyjaśnił stanowisko firmy niechęcią do tworzenia kolejnego pośrednika w relacjach z klientami.

United nie jest jedyną firmą ograniczającą dostęp agentów AI do swoich usług: podobne kroki, według Engadget, podjęły JPMorgan Chase i Amazon. Jednocześnie inne linie lotnicze działają inaczej: Southwest stworzył wtyczkę do rezerwowania lotów przez ChatGPT.

Rozpowszechnienie handlu agentowego pozostaje na razie ograniczone. Uber podczas telekonferencji poświęconej wynikom za trzeci kwartał poinformował, że w tygodniu Halloween zrealizował 320 mln przejazdów i dostaw, z czego agenci AI złożyli 500 zamówień Uber Eats i zaledwie cztery zamówienia na przejazd.

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