联合航空将限制通过AI代理预订航班——Engadget

联合航空将修改机票销售规则，以限制AI代理通过该航司网站、第三方旅行社和航班聚合平台购买机票的能力。Engadget报道。

数据和飞行规则面临的风险

该公司认为，向AI代理提供支付数据或登录凭证可能会使机密信息面临风险。联合航空评估称，这也可能导致非预期购买、账户变更，或使用MileagePlus忠诚度计划中的里程。

该航司还表示，允许AI代理完成预订可能与现行的美国运输部和联邦航空管理局规定相冲突。联合航空举例称，在航班值机阶段，只有人可以确认其行李中没有爆炸物。

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公司不希望出现新的中间人

联合航空首席执行官斯科特·柯比曾公开对代理式商业表达谨慎态度。据《华尔街日报》报道，他在周二的一场活动中表示，公司不愿在与客户的关系中再增加一个中间人。

联合航空并非唯一限制AI代理访问其服务的公司：据Engadget报道，摩根大通和亚马逊也采取过类似措施。与此同时，其他航空公司的做法不同：西南航空为通过ChatGPT预订航班创建了一个插件。

代理式商业的普及目前仍然有限。Uber在第三季度业绩电话会议上表示，在万圣节周完成了3.2亿次出行和配送，其中AI代理下了500笔Uber Eats订单，并且仅发起了4次乘车订单。

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