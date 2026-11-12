针对 Fireworks AI 平台的网络攻击使攻击者获得了其部分客户的数据访问权限，其中包括 Notion AI 用户的聊天记录。TechCrunch 报道称，攻击者获得了对 Fireworks AI 云服务提供商的访问权限，并借此进入了该公司的开发系统。

Notion 客户数据

Notion 证实，该事件影响了约 1% 的用户。攻击者获取了使用 Insights 功能的 Notion AI 客户的聊天记录。这类记录包含用户输入的所有数据，以及保存在聊天中的模型所有回复。

该公司表示，获取的大部分数据无法与特定客户关联。11 月 3 日，Notion 将其系统与 Fireworks AI 断开连接，删除了存储在其系统中的数据，并停止与该平台的一切交互。

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其他被盗数据

Fireworks AI 表示，网络犯罪分子还获取了客户的支付信息和部分数据集。该平台为开发者提供访问开放式人工智能模型的途径，全球有数万名客户使用该平台，其中包括法律科技公司 Harvey 和 AI 公司 Cursor。

Fireworks AI 认为，攻击者出于经济动机行事。该公司认为，他们可能试图将通过未经授权访问大型语言模型获得的令牌出售给第三方。这是 Fireworks AI 两个月内发生的第二起数据泄露事件：前一起发生在 10 月。

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