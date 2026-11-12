Cyberatak na platformę Fireworks AI dał sprawcom dostęp do danych części jej klientów, w tym do transkrypcji czatów użytkowników Notion AI. Jak informuje TechCrunch, napastnik uzyskał dostęp do dostawcy chmurowego Fireworks AI, a za jego pośrednictwem — do systemu rozwoju firmy.

Dane klientów Notion

Notion potwierdził, że incydent dotknął około 1% jego użytkowników. Sprawcy uzyskali transkrypcje czatów klientów Notion AI, którzy korzystali z funkcji Insights. Takie zapisy obejmowały wszystkie dane wprowadzone przez użytkownika oraz wszystkie odpowiedzi modelu zapisane na czacie.

Firma zaznaczyła, że znacznej części pozyskanych danych nie można było powiązać z konkretnym klientem. 3 listopada Notion odłączył swoje systemy od Fireworks AI, usunął dane przechowywane w jego systemach i zakończył wszelką interakcję z platformą.

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Inne skradzione dane

Fireworks AI oświadczył, że cyberprzestępcy uzyskali także informacje płatnicze klientów i niektóre zestawy danych. Z platformy, która daje deweloperom dostęp do otwartych modeli sztucznej inteligencji, korzystają dziesiątki tysięcy klientów na całym świecie, w tym firma technologii prawnych Harvey oraz firma AI Cursor.

Fireworks AI uważa, że napastnicy działali z pobudek finansowych. Według firmy mogli oni dążyć do sprzedaży stronom trzecim tokenów uzyskanych w wyniku nieautoryzowanego dostępu do dużych modeli językowych. To drugi incydent wycieku danych w Fireworks AI w ciągu dwóch miesięcy: poprzedni przypadek miał miejsce w październiku.

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