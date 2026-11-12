Кібератака на Fireworks AI відкрила доступ до чатів клієнтів Notion — TechCrunch

Кібератака на платформу Fireworks AI дала зловмисникам доступ до даних деяких її клієнтів, зокрема до стенограм чатів користувачів Notion AI. Як повідомляє TechCrunch, нападник отримав доступ до хмарного провайдера Fireworks AI, а через нього — до системи розробки компанії.

Дані клієнтів Notion

Notion підтвердила, що інцидент зачепив приблизно 1% її користувачів. Зловмисники отримали стенограми чатів клієнтів Notion AI, які користувалися функцією Insights. До таких записів потрапляли всі введені користувачем дані та всі відповіді моделі, збережені в чаті.

Компанія зазначила, що значну частину отриманих даних неможливо було пов’язати з конкретним клієнтом. 3 листопада Notion від’єднала свої системи від Fireworks AI, видалила дані, що зберігалися в її системах, і припинила будь-яку взаємодію з платформою.

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Інші викрадені дані

У Fireworks AI заявили, що кіберзлочинці також отримали платіжну інформацію клієнтів і деякі набори даних. Платформою, яка дає розробникам доступ до відкритих моделей штучного інтелекту, користуються десятки тисяч клієнтів у світі, серед яких юридична технологічна компанія Harvey та AI-компанія Cursor.

Fireworks AI вважає, що нападники діяли з фінансових мотивів. За версією компанії, вони могли прагнути продавати токени, отримані внаслідок несанкціонованого доступу до великих мовних моделей, третім особам. Це другий інцидент із витоком даних у Fireworks AI за два місяці: попередній випадок стався у жовтні.

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