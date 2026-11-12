Кибератака на платформу Fireworks AI предоставила злоумышленникам доступ к данным некоторых ее клиентов, в том числе к стенограммам чатов пользователей Notion AI. Как сообщает TechCrunch, нападавший получил доступ к облачному провайдеру Fireworks AI, а через него — к системе разработки компании.

Данные клиентов Notion

Notion подтвердила, что инцидент затронул примерно 1% ее пользователей. Злоумышленники получили стенограммы чатов клиентов Notion AI, которые пользовались функцией Insights. В такие записи попадали все введенные пользователем данные и все ответы модели, сохраненные в чате.

Компания отметила, что значительную часть полученных данных нельзя было связать с конкретным клиентом. 3 ноября Notion отключила свои системы от Fireworks AI, удалила данные, хранившиеся в ее системах, и прекратила любое взаимодействие с платформой.

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Другие похищенные данные

В Fireworks AI заявили, что киберпреступники также получили платежную информацию клиентов и некоторые наборы данных. Платформой, которая предоставляет разработчикам доступ к открытым моделям искусственного интеллекта, пользуются десятки тысяч клиентов по всему миру, среди которых компания в сфере юридических технологий Harvey и AI-компания Cursor.

Fireworks AI считает, что нападавшие действовали из финансовых мотивов. По версии компании, они могли стремиться продавать третьим лицам токены, полученные в результате несанкционированного доступа к большим языковым моделям. Это второй инцидент с утечкой данных в Fireworks AI за два месяца: предыдущий случай произошел в октябре.

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