United Airlines изменит правила продажи билетов, чтобы ограничить ИИ-агентам возможность покупать билеты через сайт перевозчика, сторонние туристические агентства и агрегаторы рейсов. Об этом сообщает Engadget.

Риски для данных и правил перелетов

В компании считают, что передача ИИ-агентам платежных данных или учетных данных для входа может поставить под угрозу конфиденциальную информацию. По оценке United, это также способно привести к нежелательным покупкам, изменениям в аккаунте или использованию миль в программе лояльности MileagePlus.

Перевозчик также заявляет, что разрешение ИИ-агенту завершать бронирование может противоречить действующим правилам Министерства транспорта и Федерального управления гражданской авиации. В качестве примера United приводит этап регистрации на рейс, когда только человек может подтвердить, что в его багаже нет взрывчатых веществ.

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Компания не хочет нового посредника

Генеральный директор United Скотт Кирби публично выражал сдержанное отношение к агентской коммерции. По данным The Wall Street Journal, во время мероприятия во вторник он объяснил позицию компании нежеланием создавать еще одного посредника в отношениях с клиентами.

United не единственная компания, ограничивающая доступ ИИ-агентов к своим сервисам: аналогичные шаги, по информации Engadget, предпринимали JPMorgan Chase и Amazon. В то же время другие авиакомпании действуют иначе: Southwest создала плагин для бронирования перелетов через ChatGPT.

Распространение агентской коммерции пока остается ограниченным. Uber во время телефонной конференции по итогам третьего квартала сообщила, что за неделю Хэллоуина выполнила 320 млн поездок и доставок, из которых ИИ-агенты оформили 500 заказов Uber Eats и лишь четыре поездки.

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