United Airlines обмежить бронювання рейсів через ШІ-агентів — Engadget

United Airlines змінить правила продажу квитків, щоб обмежити ШІ-агентам можливість купувати квитки через сайт перевізника, сторонні туристичні агентства та агрегатори рейсів. Про це повідомляє Engadget.

Ризики для даних і правил перельотів

У компанії вважають, що передавання ШІ-агентам платіжних даних або облікових даних для входу може поставити під загрозу конфіденційну інформацію. За оцінкою United, це також здатне призвести до небажаних покупок, змін в акаунті або використання миль у програмі лояльності MileagePlus.

Перевізник також заявляє, що дозвіл ШІ-агенту завершувати бронювання може суперечити чинним правилам Міністерства транспорту та Федерального авіаційного управління. Як приклад United наводить етап реєстрації на рейс, коли лише людина може підтвердити, що в її багажі немає вибухових речовин.

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Компанія не хоче нового посередника

Генеральний директор United Скотт Кірбі публічно висловлював стримане ставлення до агентської комерції. За даними The Wall Street Journal, під час заходу у вівторок він пояснив позицію компанії небажанням створювати ще одного посередника у відносинах із клієнтами.

United не єдина компанія, що обмежує доступ ШІ-агентів до своїх сервісів: подібні кроки, за інформацією Engadget, робили JPMorgan Chase та Amazon. Водночас інші авіакомпанії діють інакше: Southwest створила плагін для бронювання перельотів через ChatGPT.

Поширення агентської комерції поки що залишається обмеженим. Uber під час телефонної конференції за підсумками третього кварталу повідомила, що за тиждень Геловіну виконала 320 млн поїздок і доставок, із яких ШІ-агенти оформили 500 замовлень Uber Eats та лише чотири поїздки.

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