Jak informuje Cyprus Mail, prezydent Cypru Nikos Christodoulides oświadczył, że Unia Europejska musi uzgodnić kolejne wieloletnie ramy finansowe na lata 2028–2034 do końca 2026 roku. Według niego porozumienie powinno zostać osiągnięte najpóźniej do zakończenia spotkania przywódców UE w Brukseli w Belgii, które odbędzie się 17–18 grudnia.

Negocjacje przed grudniowym spotkaniem

Według Christodoulidesa prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że nie będzie negocjował budżetu po grudniu. W związku z tym przewodniczący Rady Europejskiej António Costa zwołał nadzwyczajny szczyt na 26 i 27 listopada.

Przed szczytem Costa ma przedstawić trzecią propozycję budżetu UE na kolejne wieloletnie ramy finansowe. Christodoulides twierdzi, że Costa nalega na uzgodnienie budżetu przed zakończeniem grudniowego spotkania, a kontynuowanie negocjacji w 2027 roku nie będzie akceptowalne.

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Różnice dotyczące terminu i kwoty

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda zasugerował, że negocjacje mogą trwać do lutego, nazywając termin do końca roku bardzo ambitnym. Wyjaśnił złożoność procesu przedterminowymi wyborami parlamentarnymi w Hiszpanii, wyznaczonymi na 29 listopada.

Komisja Europejska początkowo zaproponowała budżet w wysokości 1,76 bln euro. W czerwcu rząd Cypru przedstawił wariant opiewający na 1,73 bln euro, a w ubiegłym miesiącu Irlandia zaproponowała budżet w wysokości 1,62 bln euro — o 8% niższy od pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej. Christodoulides wcześniej dopuszczał, że ostateczna kwota może być o ponad 10% niższa od pierwotnego projektu.

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