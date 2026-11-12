据Cyprus Mail报道，塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯表示，欧盟必须在2026年底前就2028年至2034年的下一份多年期财政框架达成一致。他表示，最迟应在12月17日至18日于比利时布鲁塞尔举行的欧盟领导人会议结束前达成协议。

12月会议前的谈判

赫里斯托祖利季斯表示，法国总统埃马纽埃尔·马克龙称，他不会在12月之后就预算进行谈判。为此，欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔已召集于11月26日和27日举行特别峰会。

峰会前，科斯塔将就下一份多年期财政框架提出第三份欧盟预算方案。赫里斯托祖利季斯称，科斯塔坚持必须在12月会议结束前就预算达成一致，而在2027年继续谈判将不可接受。

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期限和金额方面的分歧

立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达表示，谈判可能持续至2月，并称年底前完成的期限非常具有挑战性。他将这一过程的复杂性归因于西班牙定于11月29日举行的提前大选。

欧盟委员会最初提出的预算规模为1.76万亿欧元。6月，塞浦路斯政府提出了1.73万亿欧元的方案；上个月，爱尔兰提出1.62万亿欧元的预算，比欧盟委员会的最初提案低8%。赫里斯托祖利季斯此前曾表示，最终金额可能比最初草案低10%以上。

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