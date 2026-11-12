Как сообщает Cyprus Mail, президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что Европейский союз должен согласовать следующую многолетнюю финансовую программу на 2028–2034 годы до конца 2026 года. По его словам, соглашение следует достичь не позднее завершения встречи лидеров ЕС в Брюсселе, Бельгия, 17–18 декабря.

Переговоры до декабрьской встречи

По словам Христодулидиса, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не будет вести переговоры по бюджету после декабря. В связи с этим председатель Европейского совета Антониу Кошта созвал внеочередной саммит на 26 и 27 ноября.

Перед саммитом Кошта должен представить третье предложение по бюджету ЕС для следующей многолетней финансовой программы. Христодулидис утверждает, что Кошта настаивает на согласовании бюджета до завершения декабрьской встречи, а продолжение переговоров в 2027 году будет неприемлемым.

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Разногласия по срокам и сумме

Президент Литвы Гитанас Науседа предположил, что переговоры могут продолжаться до февраля, назвав срок до конца года очень амбициозным. Он объяснил сложность процесса внеочередными всеобщими выборами в Испании, назначенными на 29 ноября.

Еврокомиссия первоначально предложила бюджет объемом 1,76 трлн евро. В июне правительство Кипра представило вариант на 1,73 трлн евро, а в прошлом месяце Ирландия предложила бюджет в 1,62 трлн евро — на 8% меньше первоначального предложения Еврокомиссии. Христодулидис ранее допускал, что окончательная сумма может быть более чем на 10% ниже первоначального проекта.

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