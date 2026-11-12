W Argentynie deputowana krajowa Marcela Pagano złożyła dwie skargi karne, domagając się zbadania organizacji mszy papieża Leona XIV w Buenos Aires. Sprawa dotyczy w szczególności uprzywilejowanego dostępu do namiotu VIP oraz bezpośrednich kontraktów państwowych o wartości ponad 20 mld pesos, czyli około 14 mln dolarów. Poinformował o tym Buenos Aires Times.

Skargi dotyczące zaproszeń i kontraktów

Msza odbyła się w poniedziałek w pobliżu Pomnika Hiszpanów w dzielnicy Palermo i, według gazety, zgromadziła ponad 2 mln osób. Pagano domaga się zbadania możliwego nadużycia władzy oraz nieprawidłowości przy rozdziale specjalnych przepustek dla celebrytów, polityków i przedsiębiorców.

Jedna ze skarg dotyczy urzędników rządu krajowego oraz władz miasta Buenos Aires, którzy, według deputowanej, mogli zapewnić preferencyjny dostęp osobom niebędącym przedstawicielami oficjalnych delegacji, korpusu dyplomatycznego ani Kościoła. Domaga się ona również ustalenia, kto zatwierdził 250 zaproszeń przeznaczonych dla rządu krajowego.

Druga skarga kwestionuje bezpośrednie zawarcie kontraktu o wartości 8,69 mld pesos z firmą DF Entertainment, która odpowiadała za organizację i ogólną koordynację mszy oraz młodzieżowego czuwania w przeddzień wydarzenia. Pagano domaga się ustalenia, kiedy władze określiły potrzebę tych usług i czy pilność zamówienia była obiektywna, a nie wynikała z opóźnień administracyjnych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Koszty i namiot VIP

Według śledztwa El Disenso siedem procedur bezpośredniego zamówienia obejmowało osiem kontraktów o łącznej wartości 20,477 mld pesos. Trzy największe kontrakty otrzymały DF Entertainment, Nuevos Aires Producciones i Recordvision; łącznie przypadło na nie niemal 80% określonej kwoty.

W specyfikacji kontraktu DF Entertainment, jak twierdzi El Disenso, przewidziano namiot VIP o wymiarach 30 na 40 metrów z klimatyzacją, podłogą, dywanami i meblami. W dokumentach wspomniano także o 3 500 krzesłach, sofach, stołach, kompozycjach kwiatowych, oddzielnych toaletach, cateringu i akredytacji około 4 000 specjalnych gości.

Burmistrz Buenos Aires Jorge Macri przyznał, że część pozycji cateringowych była nadmierna, lecz zaprzeczył, by organizacja wydarzenia była pokazem luksusu. Pagano domaga się również zbadania udziału firmy ochroniarskiej TechSecurity i wykonawcy usług sprzątania Purgato, których El Disenso wiąże z kręgiem rodzinnym przewodniczącego niższej izby parlamentu Martína Menema.

Rozpatrzenie w sądach federalnych

Według agencji Noticias Argentinas skargi zostały przydzielone do Sądu Federalnego nr 5, któremu przewodniczy María Eugenia Capuchetti, oraz Sądu Federalnego nr 7 pod przewodnictwem Sebastiána Casanello. Socjalistyczny deputowany Esteban Paulón również zwrócił się do rządu krajowego z zapytaniem o zaproszenia, akredytację i finansowanie stref VIP.

Czytaj nas na