В Аргентине национальный депутат Марсела Пагано подала две уголовные жалобы с требованием расследовать организацию мессы Папы Льва XIV в Буэнос-Айресе. Речь, в частности, идет о предоставлении привилегированного доступа в VIP-шатер и прямых государственных контрактах на сумму более 20 млрд песо, или около 14 млн долларов. Об этом сообщает Buenos Aires Times.

Жалобы по поводу приглашений и контрактов

Месса состоялась в понедельник возле Монумента испанцам в районе Палермо и, по данным издания, собрала более 2 млн человек. Пагано просит проверить возможное злоупотребление властью и нарушения при распределении специальных пропусков для знаменитостей, политиков и бизнесменов.

Одна из жалоб касается чиновников национального правительства и мэрии Буэнос-Айреса, которые, по утверждению депутата, могли предоставить преференциальный доступ людям, не являвшимся представителями официальных делегаций, дипломатического корпуса или Церкви. Она также просит установить, кто санкционировал 250 приглашений, предназначенных для национального правительства.

Вторая жалоба оспаривает прямое заключение контракта на 8,69 млрд песо с компанией DF Entertainment, которая отвечала за организацию и общую координацию мессы и молодежного бдения накануне. Пагано просит выяснить, когда власти определили необходимость этих услуг и была ли срочность закупки объективной, а не следствием административных задержек.

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Расходы и VIP-шатер

По данным расследования El Disenso, семь процедур прямой закупки предусматривали восемь контрактов общей стоимостью 20,477 млрд песо. Три крупнейших контракта получили DF Entertainment, Nuevos Aires Producciones и Recordvision; вместе на них пришлось почти 80% определенной суммы.

В спецификации контракта DF Entertainment, как утверждает El Disenso, был предусмотрен VIP-шатер размером 30 на 40 метров с кондиционированием, полом, коврами и мебелью. В документах также упомянуты 3 500 стульев, диваны, столы, цветочные композиции, отдельные туалеты, кейтеринг и аккредитация примерно 4 000 специальных гостей.

Мэр Буэнос-Айреса Хорхе Макри признал, что часть позиций кейтеринга была избыточной, но отверг утверждение, что организация мероприятия была демонстрацией роскоши. Пагано также просит проверить привлечение охранной компании TechSecurity и клинингового подрядчика Purgato, которых El Disenso связывает с семейным кругом председателя нижней палаты парламента Мартина Менема.

Рассмотрение в федеральных судах

По информации агентства Noticias Argentinas, жалобы распределили в Федеральный суд №5, который возглавляет Мария Эухения Капучетти, и Федеральный суд №7 под председательством Себастьяна Касанельо. Социалистический депутат Эстебан Паулон также направил национальному правительству запрос о приглашениях, аккредитации и финансировании VIP-зон.

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