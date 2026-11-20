Капитан мужской сборной Великобритании в Кубке Дэвиса Леон Смит покинет пост после финальной части турнира, которая состоится на следующей неделе в Болонье, Италия. 50-летний шотландец работал на этой должности почти 17 лет. В финале он надеется во второй раз привести команду к титулу.

О решении Смита сообщает BBC Sport. Смит занял этот пост в 2010 году и является самым долго работающим капитаном сборной Великобритании в Кубке Дэвиса. Его преемник пока не назначен: Lawn Tennis Association уже общалась с потенциальными кандидатами и стремится объявить нового капитана как можно скорее.

Победа 2015 года

Наибольшим успехом Смита стала победа Великобритании в Кубке Дэвиса в 2015 году. Это был первый титул команды в турнире с 1936 года — после 79-летнего перерыва.

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Энди Маррей сыграл ключевую роль в победной кампании, выиграв все восемь одиночных матчей. Смит тренировал Маррея в детстве, а теннисист назвал общий триумф в Кубке Дэвиса одним из самых гордых моментов своей карьеры. По словам Маррея, Смит смог сплотить команду и помог каждому игроку почувствовать свою роль.

Преемник пока не определен

Смит заявил, что считает это время правильным и для себя, и для дальнейшего развития команды. Он отметил, что победа 2015 года навсегда останется одним из самых гордых моментов его карьеры.

Бывший первый номер мирового рейтинга Маррей, по данным BBC Sport, в настоящее время не заинтересован в том, чтобы занять пост нового капитана сборной.

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