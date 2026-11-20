Kapitan męskiej reprezentacji Wielkiej Brytanii w Pucharze Davisa Leon Smith odejdzie ze stanowiska po finałowej części turnieju, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Bolonii we Włoszech. 50-letni Szkot pełni tę funkcję od niemal 17 lat. W finale ma nadzieję po raz drugi poprowadzić zespół do tytułu.

O decyzji Smitha informuje BBC Sport. Smith objął stanowisko w 2010 roku i jest najdłużej pełniącym funkcję kapitanem reprezentacji Wielkiej Brytanii w Pucharze Davisa. Jego następca nie został jeszcze wyznaczony: Lawn Tennis Association rozmawiała już z potencjalnymi kandydatami i dąży do jak najszybszego ogłoszenia nowego kapitana.

Zwycięstwo w 2015 roku

Największym sukcesem Smitha było zwycięstwo Wielkiej Brytanii w Pucharze Davisa w 2015 roku. Był to pierwszy tytuł zespołu w tym turnieju od 1936 roku, po 79-letniej przerwie.

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Andy Murray odegrał kluczową rolę w zwycięskiej kampanii, wygrywając wszystkie osiem meczów singlowych. Smith trenował Murraya w dzieciństwie, a tenisista nazwał wspólny triumf w Pucharze Davisa jednym z najdumniejszych momentów swojej kariery. Według Murraya Smith potrafił zjednoczyć zespół i pomógł każdemu zawodnikowi poczuć swoją rolę.

Następca jeszcze nie został wyłoniony

Smith oświadczył, że uważa ten moment za właściwy zarówno dla siebie, jak i dla dalszego rozwoju zespołu. Zaznaczył, że zwycięstwo w 2015 roku na zawsze pozostanie jednym z najdumniejszych momentów jego kariery.

Były lider światowego rankingu Murray, według BBC Sport, nie jest obecnie zainteresowany objęciem stanowiska nowego kapitana reprezentacji.

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