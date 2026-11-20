Naukowcy z Uniwersytetu Arkansas zaprezentowali metodę druku 3D niewielkich łączących się bloków z imitatora księżycowego regolitu bez dodawania spoiw. Bloki, których zasada łączenia jest podobna do klocków LEGO, mogą w przyszłości pomóc wytwarzać materiały budowlane bezpośrednio na Księżycu, informuje ScienceDaily.

Druk bez spoiw

W eksperymencie zespół zastosował technologię laserowego spiekania proszku warstwa po warstwie. Na platformę nakłada się cienką warstwę proszku, którą ogrzewa skoncentrowane źródło światła, łącząc cząstki poprzez spiekanie. Następnie dodaje się kolejną warstwę i powtarza proces, stopniowo formując trójwymiarowy obiekt.

Ponieważ próbki rzeczywistego materiału księżycowego są trudno dostępne, naukowcy wykorzystali komercyjny imitator Lunar Highlands Regolith Simulant, czyli LHS-1. Opracowano go tak, aby przypominał próbki dostarczone przez misje NASA Apollo w latach 60. i na początku lat 70. XX wieku.

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Wcześniejsze próby drukowania konstrukcji z regolitu zakładały użycie dodatkowych substancji, które utrzymują cząstki razem. W nowym podejściu cząstki imitatora regolitu łączyły się ze sobą bez takiego składnika. Badacze wykonali bloki o szerokości kilku centymetrów, w tym w kształcie krzyża i litery H.

Wytrzymałość bloków nadal trzeba zwiększyć

Produkty eksperymentalne mogą utrzymać własny ciężar, jednak na razie nie nadają się do konstrukcji, które muszą wytrzymywać dodatkowe obciążenie. W porównaniu z obiektami wykonanymi ze spoiwami bloki z samego imitatora regolitu mają więcej wewnętrznych porów i mniejszą wytrzymałość.

Przed zastosowaniem tej technologii na Księżycu badacze muszą również ustalić, jak proces druku będzie działał w próżni i w warunkach niskiej grawitacji. Starszy autor badania, Wang Shou, adiunkt inżynierii mechanicznej, uważa, że po dopracowaniu metoda może stać się sposobem produkcji elementów budowlanych i większych konstrukcji dla stałych osiedli księżycowych. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie NPJ Advanced Manufacturing.

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