英国男子戴维斯杯队长莱昂·史密斯将在下周于意大利博洛尼亚举行的赛事决赛阶段结束后卸任。这位50岁的苏格兰人担任该职务已近17年。在决赛中，他希望第二次带领球队夺冠。

BBC Sport报道了史密斯的这一决定。史密斯于2010年上任，是英国戴维斯杯队史上任职时间最长的队长。他的继任者尚未确定：草地网球协会已与潜在候选人进行沟通，并力求尽快宣布新队长。

2015年的胜利

史密斯最大的成功是英国在2015年赢得戴维斯杯。这是该队自1936年以来首次夺得这项赛事的冠军，间隔了79年。

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安迪·穆雷在夺冠征程中发挥了关键作用，赢下全部八场单打比赛。史密斯在穆雷童年时期曾指导过他，而这名网球运动员将共同赢得戴维斯杯称为其职业生涯中最自豪的时刻之一。穆雷表示，史密斯能够凝聚球队，并帮助每位球员感受到自己的角色。

继任者尚未确定

史密斯表示，他认为现在无论对自己还是对球队的进一步发展而言，都是合适的时机。他指出，2015年的胜利将永远是他职业生涯中最自豪的时刻之一。

据BBC Sport报道，前世界排名第一的穆雷目前无意担任新任队长。

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