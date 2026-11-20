欧洲中央银行行长克里斯蒂娜·拉加德呼吁欧盟立法者通过针对代币化金融资产的共同规则。她表示，若没有此类监管，欧洲可能失去打造统一数字资产市场的机会，因为不同的区块链平台可能变得彼此不兼容，CoinDesk报道称。

市场碎片化风险

拉加德在法兰克福举行的欧洲银行业大会上指出，代币化使得在区块链网络上发行和交易股票、债券及其他金融资产的数字版本成为可能。她表示，在适当的监管方法下，这项技术可以帮助从一开始就创建一个一体化的欧洲数字资产市场。

今年3月，公共区块链上的传统资产代币化全球市场规模达到约230亿欧元，是一年前的五倍。银行和其他金融机构正越来越积极地利用区块链发行证券和结算交易。

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Pontes平台和数字债券

欧洲央行于9月推出Pontes平台，使银行和其他机构能够使用中央银行货币进行代币化证券交易。该机制使结算无需使用私人稳定币或商业银行存款。

本月早些时候，作为欧元区金融援助基金的欧洲稳定机制通过Pontes完成了一笔面值10亿欧元数字债券的结算。欧洲央行也已开始准备将其部分自有储备投资于代币化证券，首先是以欧元计价的公共部门债务证券。

欧洲央行的长期Appia倡议旨在制定共同标准，并连接欧洲的代币化资产市场。与此同时，拉加德强调，仅有基础设施还不够：共同规则必须由立法者通过。

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