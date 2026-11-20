Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард призвала законодателей ЕС принять общие правила для токенизированных финансовых активов. Она заявила, что без такого регулирования Европа рискует потерять возможность сформировать единый рынок цифровых активов, поскольку разные блокчейн-платформы могут стать несовместимыми друг с другом, сообщает CoinDesk.

Риск фрагментации рынка

Во время Европейского банковского конгресса во Франкфурте Лагард отметила, что токенизация позволяет выпускать и торговать в блокчейн-сетях цифровыми версиями акций, облигаций и других финансовых активов. По ее словам, при надлежащем нормативном подходе эта технология может помочь создать с самого начала интегрированный европейский рынок цифровых активов.

Мировой рынок токенизированных традиционных активов в публичных блокчейнах в марте достиг примерно 23 млрд евро — в пять раз больше, чем годом ранее. Банки и другие финансовые учреждения все активнее используют блокчейн для выпуска ценных бумаг и расчетов по операциям.

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Платформа Pontes и цифровые облигации

В сентябре ЕЦБ запустил платформу Pontes, которая позволяет банкам и другим учреждениям проводить операции с токенизированными ценными бумагами, используя деньги центрального банка. Такой механизм позволяет не использовать для расчетов частные стейблкоины или депозиты коммерческих банков.

Ранее в этом месяце Европейский механизм стабильности, фонд финансовой помощи еврозоны, провел через Pontes расчет по цифровой облигации номиналом 1 млрд евро. ЕЦБ также начал подготовку к инвестированию части собственных резервов в токенизированные ценные бумаги, сначала — в номинированные в евро долговые ценные бумаги государственного сектора.

Долгосрочная инициатива ЕЦБ Appia должна выработать общие стандарты и объединить европейские рынки токенизированных активов. В то же время Лагард подчеркнула, что одной инфраструктуры недостаточно: общие правила должны принять законодатели.

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