Prezeska Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde wezwała prawodawców UE do przyjęcia wspólnych zasad dotyczących tokenizowanych aktywów finansowych. Stwierdziła, że bez takich regulacji Europa ryzykuje utratę możliwości stworzenia jednolitego rynku aktywów cyfrowych, ponieważ różne platformy blockchain mogą stać się wzajemnie niekompatybilne, informuje CoinDesk.

Ryzyko fragmentacji rynku

Podczas Europejskiego Kongresu Bankowego we Frankfurcie Lagarde zaznaczyła, że tokenizacja umożliwia emitowanie i obrót cyfrowymi wersjami akcji, obligacji oraz innych aktywów finansowych w sieciach blockchain. Jej zdaniem przy odpowiednim podejściu regulacyjnym technologia ta może pomóc stworzyć od podstaw zintegrowany europejski rynek aktywów cyfrowych.

Globalny rynek tokenizowanych tradycyjnych aktywów w publicznych blockchainach osiągnął w marcu około 23 mld euro — pięć razy więcej niż rok wcześniej. Banki i inne instytucje finansowe coraz aktywniej wykorzystują blockchain do emisji papierów wartościowych i rozliczania transakcji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Platforma Pontes i cyfrowe obligacje

We wrześniu EBC uruchomił platformę Pontes, która umożliwia bankom i innym instytucjom przeprowadzanie transakcji tokenizowanymi papierami wartościowymi z wykorzystaniem pieniądza banku centralnego. Mechanizm ten pozwala nie używać do rozliczeń prywatnych stablecoinów ani depozytów banków komercyjnych.

Na początku tego miesiąca Europejski Mechanizm Stabilności, fundusz pomocy finansowej strefy euro, przeprowadził za pośrednictwem Pontes rozliczenie cyfrowej obligacji o wartości nominalnej 1 mld euro. EBC rozpoczął również przygotowania do inwestowania części własnych rezerw w tokenizowane papiery wartościowe, początkowo w denominowane w euro dłużne papiery wartościowe sektora publicznego.

Długoterminowa inicjatywa EBC Appia ma wypracować wspólne standardy i połączyć europejskie rynki tokenizowanych aktywów. Jednocześnie Lagarde podkreśliła, że sama infrastruktura nie wystarczy: wspólne zasady muszą zostać przyjęte przez prawodawców.

Czytaj nas na