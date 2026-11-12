在阿根廷，国家议员马塞拉·帕加诺提出两项刑事投诉，要求调查教皇利奥十四世在布宜诺斯艾利斯举行的弥撒的组织工作。其中涉及向VIP帐篷提供特权入场资格，以及金额超过200亿比索、约合1400万美元的直接政府合同。据《布宜诺斯艾利斯时报》报道。

有关邀请函和合同的投诉

弥撒于周一在巴勒莫区西班牙人纪念碑附近举行，据该媒体报道，吸引了超过200万人参加。帕加诺要求核查在向名人、政治人士和商界人士分发特别通行证时，是否存在滥用职权和违规行为。

其中一项投诉涉及国家政府和布宜诺斯艾利斯市政府官员。该议员称，这些官员可能向并非官方代表团、外交使团或教会代表的人士提供了优先入场资格。她还要求查明是谁批准了为国家政府预留的250份邀请函。

第二项投诉对与DF Entertainment公司直接签订的86.9亿比索合同提出质疑。该公司负责弥撒及前一天举行的青年守夜活动的组织和总体协调工作。帕加诺要求查明，当局何时确定需要这些服务，以及采购的紧迫性是否客观，而非行政延误造成的结果。

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支出与VIP帐篷

根据El Disenso的调查，七项直接采购程序涉及八份合同，总价值为204.77亿比索。金额最大的三份合同由DF Entertainment、Nuevos Aires Producciones和Recordvision获得；三者合计占确定金额的近80%。

据El Disenso称，DF Entertainment合同的技术规格包括一顶30米乘40米的VIP帐篷，配有空调、地板、地毯和家具。文件还提及3500把椅子、沙发、桌子、花卉布置、独立洗手间、餐饮服务，以及约4000名特别嘉宾的认证。

布宜诺斯艾利斯市长豪尔赫·马克里承认，部分餐饮项目过度，但否认该活动的组织是一场奢华展示。帕加诺还要求核查安保公司TechSecurity和保洁承包商Purgato的参与情况；El Disenso将两者与议会下院议长马丁·梅内姆的家庭圈子联系在一起。

联邦法院审理

据Noticias Argentinas通讯社报道，这些投诉被分配至由玛丽亚·欧亨尼娅·卡普切蒂主持的联邦第五法院，以及由塞巴斯蒂安·卡萨内略主持的联邦第七法院。社会主义议员埃斯特班·保隆也向国家政府提出询问，要求说明VIP区域的邀请函、认证和资金安排。

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