葡萄牙公共部门员工于11月20日发起全国性罢工，要求提高工资并改善工作条件。据欧洲新闻台报道，医疗、教育、司法和垃圾清运系统受到干扰。

医院和学校出现服务中断

工会联盟Frente Comum协调人塞巴斯蒂昂·桑塔纳表示，自夜间以来，此次罢工获得了广泛支持。他说，医院仅提供最低限度的服务，全国许多学校已经关闭。

教师工会FENPROF总书记若泽·费利西亚诺·科斯塔称，大量学校加入了罢工，尤其是在大里斯本地区。他指出，教师也因他们认为自身职业发展被贬低而抗议。

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全国医生联合会副主席若阿娜·博尔达卢·伊·萨表示，医疗机构正遵守最低服务要求。她说，最大的限制涉及门诊咨询和择期手术。

工会诉求

与工会联合会CGTP有关联的Frente Comum要求工资至少上调15%，且每名员工的涨幅不得低于150欧元。该联盟还要求自1月1日起将公共行政部门的基本工资提高至1150欧元。

桑塔纳指责政府在进行了四轮谈判后缺乏达成协议的真正意愿。他批评当局提出的方案：与最初提议相比，将餐补提高15欧分；而工会要求将这项补贴提高13欧元。这名工会领导人表示，选择罢工日期是为了影响对国家预算的讨论。

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