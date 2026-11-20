W Portugalii pracownicy sektora publicznego rozpoczęli 20 listopada ogólnokrajowy strajk, domagając się podwyżek płac i poprawy warunków pracy. Zakłócenia dotknęły systemy ochrony zdrowia, edukacji, wymiaru sprawiedliwości i wywozu śmieci, informuje Euronews.

Zakłócenia w szpitalach i szkołach

Koordynator sojuszu związkowego Frente Comum, Sebastião Santana, oświadczył, że strajk ma znaczące poparcie od nocy. Według niego szpitale świadczą jedynie minimalny zakres usług, a wiele szkół w całym kraju jest zamkniętych.

Sekretarz generalny związku nauczycieli FENPROF, José Feliciano Costa, poinformował o znacznej liczbie szkół, które przystąpiły do strajku, szczególnie w Wielkim Lizbonie. Zaznaczył, że nauczyciele protestują również dlatego, że ich zdaniem ich kariery są dewaluowane.

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Wiceprezeska Narodowej Federacji Lekarzy, Joana Bordalo e Sá, oświadczyła, że placówki medyczne przestrzegają wymogów dotyczących minimalnych usług. Największe ograniczenia dotyczą, jak powiedziała, konsultacji i planowych operacji.

Żądania związków zawodowych

Frente Comum, stowarzyszone z konfederacją związkową CGTP, domaga się podwyżki wynagrodzeń o co najmniej 15%, ale nie mniej niż o 150 euro dla każdego pracownika. Sojusz zabiega także o podniesienie podstawowej pensji w administracji publicznej do 1150 euro od 1 stycznia.

Santana oskarżył rząd o brak rzeczywistego zamiaru osiągnięcia porozumienia po czterech rundach negocjacji. Skrytykował propozycję władz, by zwiększyć dodatek na posiłki o 15 centów w porównaniu z ich pierwszą ofertą, podczas gdy związki domagają się podwyższenia tego świadczenia o 13 euro. Według lidera związkowego data strajku została wybrana, aby wpłynąć na dyskusję nad budżetem państwa.

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