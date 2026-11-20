В Португалии работники государственного сектора 20 ноября начали общенациональную забастовку с требованием повысить зарплаты и улучшить условия труда. Перебои затронули системы здравоохранения, образования, правосудия и вывоза мусора, сообщает Euronews.

Перебои в больницах и школах

Координатор профсоюзного объединения Frente Comum Себаштиау Сантана заявил, что забастовка имеет значительную поддержку с ночи. По его словам, в больницах предоставляют лишь минимальный объем услуг, а многие школы по всей стране закрыты.

Генеральный секретарь профсоюза учителей FENPROF Жозе Фелисиану Кошта сообщил о значительном числе школ, присоединившихся к забастовке, особенно в Большом Лиссабоне. Он отметил, что учителя также протестуют из-за того, что, по их мнению, их карьера обесценивается.

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Вице-президент Национальной федерации врачей Жоана Бордалу э Са заявила, что медучреждения соблюдают требования относительно минимальных услуг. Наибольшие ограничения, по ее словам, касаются консультаций и плановых операций.

Требования профсоюзов

Frente Comum, аффилированное с профсоюзной конфедерацией CGTP, требует повышения оплаты труда как минимум на 15%, но не менее чем на 150 евро для каждого работника. Объединение также добивается повышения базовой зарплаты в государственной администрации до 1150 евро с 1 января.

Сантана обвинил правительство в отсутствии реального намерения договориться после четырех раундов переговоров. Он раскритиковал предложение властей увеличить пособие на питание на 15 центов по сравнению с их первоначальным предложением, тогда как профсоюзы требуют увеличить эту выплату на 13 евро. По словам профсоюзного лидера, дату забастовки выбрали, чтобы повлиять на обсуждение государственного бюджета.

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