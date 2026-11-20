阿森纳前锋布卡约·萨卡因大腿受伤，可能要到圣诞节才能重返赛场。这名球员自10月底在对阵拜仁的比赛中离场后一直未能出场。

萨卡的恢复情况

据《卫报》报道，萨卡尚未恢复轻度训练。国际比赛日期间进行的进一步检查确认，这名球员不需要手术，但预计还将缺席约四周。

米克尔·阿尔特塔无法明确这名英格兰球员能否赶上12月20日对阵曼联的比赛。他表示，确切时间取决于受伤组织的愈合情况以及康复进展，康复包括健身房训练、治疗和场地训练。

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对阵纽卡斯尔前的缺阵情况

阿森纳在周六客场对阵纽卡斯尔的比赛中也将缺少马丁·苏比门迪。这名西班牙中场在上周对阵英格兰国家队的比赛中遭遇腿筋受伤。

与此同时，威廉·萨利巴正准备在长期背部伤病后复出。马克斯·道曼因在对阵弗利特伍德的比赛中被罚下而受到停赛处罚，将无法出场。

阿尔特塔还表示，阿森纳球员被禁止在Fantasy Premier League中选择自己或队友。这一决定是在希腊前锋赫里斯托斯·佐利斯在11月1日对阵利物浦的比赛前，其阵容被泄露后作出的。据该报报道，预计将在纽卡斯尔的比赛中首发的佐利斯，很可能使用了外卡，将阿森纳球员从自己的虚拟球队中移除。

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