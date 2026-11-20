Нападник Арсеналу Букайо Сака може не повернутися на поле до Різдва через травму стегна. Гравець не виступає відтоді, як наприкінці жовтня залишив поле в матчі проти Баварії.

Відновлення Сака

Як повідомляє The Guardian, Сака ще не повернувся до легких тренувань. Додаткові обстеження під час міжнародної паузи підтвердили, що футболістові не потрібна операція, однак він, як очікується, пропустить ще близько чотирьох тижнів.

Мікель Артета не зміг уточнити, чи буде англійський футболіст готовим до гри з Манчестер Юнайтед 20 грудня. За його словами, точний термін залежить від загоєння травмованої тканини та перебігу реабілітації, що включає роботу в тренажерній залі, лікування і заняття на полі.

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Втрати перед матчем із Ньюкаслом

Арсенал також залишиться без Мартіна Субіменді в суботньому виїзному матчі проти Ньюкасла. Іспанський півзахисник зазнав травми підколінного сухожилля у грі проти збірної Англії минулого тижня.

Водночас Вільям Саліба готується повернутися після тривалої травми спини. Макс Доуман не зіграє через дискваліфікацію, отриману після вилучення у матчі з Флітвудом.

Артета також повідомив, що гравцям Арсеналу заборонили обирати себе або партнерів по команді у Fantasy Premier League. Рішення ухвалили після витоку складу грецького нападника Христоса Цоліса перед матчем із Ліверпулем 1 листопада. За даними видання, Цоліс, який має розпочати матч у Ньюкаслі, ймовірно, використав вайлдкард, щоб прибрати футболістів Арсеналу зі своєї віртуальної команди.

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