Napastnik Arsenalu Bukayo Saka może nie wrócić na boisko do Bożego Narodzenia z powodu urazu uda. Zawodnik nie występuje od czasu, gdy pod koniec października opuścił boisko w meczu z Bayernem.

Powrót Saki do zdrowia

Jak informuje The Guardian, Saka jeszcze nie wrócił do lekkich treningów. Dodatkowe badania podczas przerwy reprezentacyjnej potwierdziły, że piłkarz nie potrzebuje operacji, jednak ma opuścić jeszcze około czterech tygodni.

Mikel Arteta nie zdołał sprecyzować, czy angielski piłkarz będzie gotowy na mecz z Manchesterem United 20 grudnia. Jak powiedział, dokładny termin zależy od gojenia uszkodzonej tkanki i przebiegu rehabilitacji, która obejmuje pracę na siłowni, leczenie oraz zajęcia na boisku.

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Straty przed meczem z Newcastle

Arsenal będzie również musiał radzić sobie bez Martina Zubimendiego w sobotnim wyjazdowym meczu z Newcastle. Hiszpański pomocnik doznał urazu ścięgna podkolanowego w meczu przeciwko reprezentacji Anglii w ubiegłym tygodniu.

Jednocześnie William Saliba przygotowuje się do powrotu po długotrwałym urazie pleców. Max Dowman nie zagra z powodu zawieszenia otrzymanego po czerwonej kartce w meczu z Fleetwood.

Arteta poinformował również, że piłkarzom Arsenalu zakazano wybierania siebie lub kolegów z drużyny w Fantasy Premier League. Decyzję podjęto po wycieku składu greckiego napastnika Christosa Tzolisa przed meczem z Liverpoolem 1 listopada. Według publikacji Tzolis, który ma rozpocząć mecz w Newcastle, prawdopodobnie użył dzikiej karty, aby usunąć piłkarzy Arsenalu ze swojej wirtualnej drużyny.

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