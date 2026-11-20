Нападающий «Арсенала» Букайо Сака может не вернуться на поле до Рождества из-за травмы бедра. Игрок не выступает с тех пор, как покинул поле в матче против «Баварии» в конце октября.

Восстановление Саки

Как сообщает The Guardian, Сака еще не вернулся к легким тренировкам. Дополнительные обследования во время международной паузы подтвердили, что футболисту не нужна операция, однако ожидается, что он пропустит еще около четырех недель.

Микель Артета не смог уточнить, будет ли английский футболист готов к игре с «Манчестер Юнайтед» 20 декабря. По его словам, точный срок зависит от заживления поврежденной ткани и хода реабилитации, которая включает работу в тренажерном зале, лечение и занятия на поле.

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Потери перед матчем с «Ньюкаслом»

«Арсенал» также останется без Мартина Субименди в субботнем выездном матче против «Ньюкасла». Испанский полузащитник получил травму подколенного сухожилия в игре против сборной Англии на прошлой неделе.

В то же время Вильям Салиба готовится вернуться после длительной травмы спины. Макс Доуман не сыграет из-за дисквалификации, полученной после удаления в матче с «Флитвудом».

Артета также сообщил, что игрокам «Арсенала» запретили выбирать себя или партнеров по команде в Fantasy Premier League. Решение приняли после утечки состава греческого нападающего Христоса Цолиса перед матчем с «Ливерпулем» 1 ноября. По данным издания, Цолис, который должен начать матч в Ньюкасле, вероятно, использовал вайлдкард, чтобы убрать футболистов «Арсенала» из своей виртуальной команды.

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