Reprezentacja Polski kobiet w koszykówce pokonała Izrael 75:64 w Rydze na Łotwie w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji do EuroBasketu 2027. Po trzech kwartach polska drużyna przegrywała sześcioma punktami, ale w końcowym fragmencie przeprowadziła decydujący zryw.

Wyrównana pierwsza połowa

Spotkanie rozpoczęło się od celnego rzutu za trzy punkty Klaudii Wnorowskiej. W ciągu pierwszych pięciu minut gry zdobyła 10 punktów, jednak pierwszą kwartę wygrała reprezentacja Izraela — 18:17. Decydujący okazał się rzut za trzy punkty Yarden Garzon.

W drugiej kwarcie Polki popełniały straty, a prowadzenie wielokrotnie przechodziło z rąk do rąk. Izraelki objęły prowadzenie 26:22 po skutecznej akcji Alyssy Baron, lecz Polska wyrównała. Pięć sekund przed przerwą Garzon trafiła z dystansu, ustalając wynik na 34:34.

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Zryw w ostatniej kwarcie

Po przerwie reprezentacja Izraela przejęła inicjatywę. Przy stanie 43:36 trener polskiej drużyny Karol Kowalewski wziął czas, jednak do końca trzeciej kwarty rywalki utrzymały prowadzenie — 55:49.

W ostatnich 10 minutach Polki zmniejszyły stratę do jednego punktu. Przy wyniku 59:58 dla Izraela zespoły wymieniły się rzutami za trzy punkty, po czym Wnorowska wyprowadziła Polskę na prowadzenie. Trafienia z dystansu Maliny Piaseckiej pomogły reprezentacji Polski odskoczyć i doprowadzić mecz do zwycięstwa. Jak informuje Interia Sport, polska drużyna wygrała wszystkie sześć meczów pierwszej rundy kwalifikacji, a w drugiej rundzie zagra także z Czarnogórą i Turcją.

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