波兰女篮在拉脱维亚里加举行的2027年女篮欧洲锦标赛资格赛第二轮首场比赛中，以75比64击败以色列。前三节结束后，波兰队落后6分，但在最后一节打出决定性的攻势。

势均力敌的上半场

比赛以克劳迪娅·弗诺罗夫斯卡命中三分球开场。她在比赛前5分钟得到10分，但以色列队以18比17赢下第一节。亚尔登·加尔松的三分球起到了决定性作用。

第二节，波兰队出现失误，领先优势多次易手。阿莉萨·巴伦完成得分进攻后，以色列队以26比22领先，但波兰队追平比分。距离半场结束5秒时，加尔松命中远投，将比分改写为34比34。

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末节的冲击波

中场休息后，以色列队掌握了主动。比分为43比36时，波兰队主教练卡罗尔·科瓦莱夫斯基请求暂停，但对手在第三节结束时仍保持领先，以55比49领先。

最后10分钟，波兰队将分差缩小至1分。在以色列以59比58领先时，两队互中三分球，随后弗诺罗夫斯卡帮助波兰取得领先。马利娜·皮亚谢茨卡的远投命中帮助波兰队拉开比分，并将比赛带向胜利。正如Interia Sport报道，波兰队赢得了资格赛第一轮的全部6场比赛，并将在第二轮对阵黑山和土耳其。

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