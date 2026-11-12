加拿大政府表示，俄罗斯冰球运动员将不被允许参加12月将在阿尔伯塔省埃德蒙顿和红鹿市举行的世界青年冰球锦标赛。该限制也将适用于已经持有有效加拿大签证的运动员，Global News报道。

对运动员进行个别评估

加拿大体育国务秘书亚当·范·库弗登在一份声明中指出，加拿大移民、难民和公民事务部门将对俄罗斯和白俄罗斯运动员及官员进行个别评估，并采取措施阻止他们入境参加该赛事。

一些持有有效签证的俄罗斯球员效力于加拿大冰球联盟，该联盟汇集了加拿大三大顶级青年冰球联赛。俄罗斯人和白俄罗斯人在2022至2024年间不得参加该联盟的外援选秀，但之后又获准重新参加。根据联盟数据，今年的选秀中，114名球员中有32名俄罗斯冰球运动员被选中。

赛事参赛阵容

加拿大当局的声明是在体育仲裁法院上月作出裁决之后发布的。根据该裁决，国际冰球联合会必须让俄罗斯重返国际冰球赛事。挪威冰球联合会表示，IIHF已告知该联合会，俄罗斯将取代挪威参加该赛事。

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与此同时，IIHF尚未正式宣布参赛阵容发生变化，其网站上挪威仍被列为10支参赛队伍之一。芬兰、瑞典、捷克和挪威的冰球联合会表示，其国家队将拒绝与俄罗斯冰球运动员比赛。赛事将于12月26日开赛。

加拿大的立场

俄罗斯这一侵略国以及白俄罗斯，在俄罗斯于2022年全面入侵乌克兰并得到白俄罗斯协助后，被禁止参加国际冰球赛事。加拿大总理马克·卡尼上周表示，只要战争仍在持续，俄罗斯和白俄罗斯运动员就不能代表其国家在加拿大参赛。

加拿大此前的立场允许个别运动员以中立身份参赛。范·库弗登澄清，这适用于个人运动员，而不是球队。加拿大政府表示，只要俄罗斯在白俄罗斯参与下继续对乌克兰发动战争，就不会改变这一立场。

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