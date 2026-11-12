在巴基斯坦拉瓦尔品第的阿迪亚拉监狱，巴基斯坦正义运动党（PTI）的律师会见了前总理伊姆兰·汗及其妻子布什拉·比比。据《黎明报》报道，此次会面于11月11日举行，即伊斯兰堡高等法院下令确保汗与其法律团队会面的次日。

会面持续近三小时

大律师萨尔曼·萨夫达尔表示，监狱管理部门允许他和律师拉蒂夫·霍萨与这对夫妇会面，持续近三小时——从16:00至19:00。他表示，双方详细讨论了法律和医疗问题，汗和比比向律师作出了指示。

萨夫达尔表示，他将继续在伊斯兰堡高等法院审理的阿尔-卡迪尔信托案主要上诉中代理两人。他说，霍萨还将协助他审理布什拉·比比提出的一项单独申请，该申请涉及视力问题和提供司法保护。

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关于健康状况的说法

拉蒂夫·霍萨告诉记者，谈话中提出了汗的健康状况以及针对他的司法案件问题。该律师称，这位前总理存在血压问题，据他所说，血压可能会大幅波动。同时，霍萨补充说，汗很活跃且意志坚强。

此次会面在汗被送往巴基斯坦医学科学研究所进行复查和进一步眼部治疗数小时后举行。医院表示，他的生命体征正常，临床状况稳定，整体体格检查正常。

汗自2023年8月5日起被拘押，而布什拉·比比于2025年1月17日在另一起案件中被捕，两人在该案中被定罪。此前，伊斯兰堡高等法院允许汗每周两次——在周二和周四——与家人、律师及其他人士会面。

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