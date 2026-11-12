W więzieniu Adiala w Rawalpindi w Pakistanie prawnicy partii Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) spotkali się z byłym premierem Imranem Khanem i jego żoną Bushrą Bibi. Spotkanie odbyło się 11 listopada, dzień po tym, jak Wysoki Sąd w Islamabadzie nakazał zapewnić Khanowi spotkanie z zespołem prawnym, informuje Dawn.

Spotkanie trwało prawie trzy godziny

Adwokat Salman Safdar oświadczył, że administracja więzienia pozwoliła jemu i prawnikowi Latifowi Khosie odbyć z małżeństwem spotkanie, które trwało prawie trzy godziny — od 16:00 do 19:00. Jak powiedział, szczegółowo omówili kwestie prawne i medyczne, a Khan i Bibi przekazali prawnikom instrukcje.

Safdar poinformował, że będzie nadal reprezentował oboje w głównych apelacjach w sprawie Al-Qadir Trust przed Wysokim Sądem w Islamabadzie. Według niego Khosa będzie mu również pomagał przy rozpatrywaniu odrębnego wniosku Bushry Bibi dotyczącego problemów ze wzrokiem i zapewnienia ochrony sądowej.

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Oświadczenia dotyczące stanu zdrowia

Latif Khosa powiedział dziennikarzom, że podczas rozmowy poruszono kwestie stanu zdrowia Khana oraz spraw sądowych przeciwko niemu. Prawnik oświadczył, że były premier ma problemy z ciśnieniem krwi, które, jak powiedział, może znacznie się wahać. Jednocześnie Khosa dodał, że Khan był aktywny i miał silną wolę.

Spotkanie odbyło się kilka godzin po tym, jak Khana przewieziono do Pakistańskiego Instytutu Nauk Medycznych na kontrolne badanie i dalsze leczenie oka. Szpital oświadczył, że jego parametry życiowe były prawidłowe, stan kliniczny stabilny, a ogólne badanie fizykalne prawidłowe.

Khan przebywa w areszcie od 5 sierpnia 2023 roku, a Bushra Bibi została aresztowana 17 stycznia 2025 roku w odrębnej sprawie, w której małżeństwo zostało skazane. Wcześniej Wysoki Sąd w Islamabadzie zezwolił Khanowi spotykać się z rodziną, prawnikami i innymi osobami dwa razy w tygodniu — we wtorki i czwartki.

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