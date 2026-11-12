В тюрьме Адиала в Равалпинди, Пакистан, адвокаты партии «Движение за справедливость Пакистана» (PTI) встретились с бывшим премьер-министром Имраном Ханом и его женой Бушрой Биби. Встреча состоялась 11 ноября, на следующий день после того, как Высокий суд Исламабада постановил обеспечить Хану встречу с юридической командой, сообщает Dawn.

Встреча длилась почти три часа

Барристер Салман Сафдар заявил, что администрация тюрьмы разрешила ему и адвокату Латифу Хосе провести с супругами встречу, которая длилась почти три часа — с 16:00 до 19:00. По его словам, они подробно обсудили юридические и медицинские вопросы, а Хан и Биби дали адвокатам указания.

Сафдар сообщил, что продолжит представлять обоих в основных апелляциях по делу Al-Qadir Trust в Высоком суде Исламабада. По его словам, Хоса также будет помогать ему в рассмотрении отдельного ходатайства Бушры Биби, связанного с проблемами со зрением и предоставлением судебной защиты.

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Заявления о состоянии здоровья

Латиф Хоса рассказал журналистам, что во время разговора поднимались вопросы состояния здоровья Хана и судебных дел против него. Адвокат заявил, что у экс-премьера есть проблемы с артериальным давлением, которое, по его словам, может существенно колебаться. В то же время Хоса добавил, что Хан был активен и обладал сильной волей.

Встреча состоялась через несколько часов после того, как Хана доставили в Пакистанский институт медицинских наук для контрольного осмотра и дальнейшего лечения глаза. В больнице заявили, что его жизненные показатели были нормальными, клиническое состояние — стабильным, а общее физическое обследование — нормальным.

Хан находится под стражей с 5 августа 2023 года, а Бушра Биби была арестована 17 января 2025 года по отдельному делу, по которому супруги были осуждены. Ранее Высокий суд Исламабада разрешил Хану встречаться с семьей, адвокатами и другими лицами дважды в неделю — во вторник и четверг.

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