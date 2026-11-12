Експрем’єр Пакистану Імран Хан і Бушра Бібі зустрілися з адвокатами — Dawn

У в’язниці Адіала в Равалпінді, Пакистан, адвокати партії «Рух за справедливість Пакистану» (PTI) зустрілися з колишнім прем’єр-міністром Імраном Ханом і його дружиною Бушрою Бібі. Зустріч відбулася 11 листопада, наступного дня після того, як Високий суд Ісламабада постановив забезпечити Хану зустріч із юридичною командою, повідомляє Dawn.

Зустріч тривала майже три години

Баристер Салман Сафдар заявив, що адміністрація в’язниці дозволила йому та адвокату Латіфу Хосі провести з подружжям зустріч, яка тривала майже три години — з 16:00 до 19:00. За його словами, вони докладно обговорили юридичні та медичні питання, а Хан і Бібі надали адвокатам вказівки.

Сафдар повідомив, що продовжить представляти обох у головних апеляціях у справі Al-Qadir Trust у Високому суді Ісламабада. За його словами, Хоса також допомагатиме йому в розгляді окремого клопотання Бушри Бібі, пов’язаного з проблемами із зором і наданням судового захисту.

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Заяви про стан здоров’я

Латіф Хоса розповів журналістам, що під час розмови порушували питання стану здоров’я Хана та судових справ проти нього. Адвокат заявив, що в експрем’єра є проблеми з артеріальним тиском, який, за його словами, може суттєво коливатися. Водночас Хоса додав, що Хан був активним і мав сильну волю.

Зустріч відбулася через кілька годин після того, як Хана доправили до Пакистанського інституту медичних наук для контрольного огляду та подальшого лікування ока. У лікарні заявили, що його життєві показники були нормальними, клінічний стан — стабільним, а загальний фізичний огляд — нормальним.

Хан перебуває під вартою з 5 серпня 2023 року, а Бушру Бібі заарештували 17 січня 2025 року в окремій справі, за якою подружжя було засуджене. Раніше Високий суд Ісламабада дозволив Хану зустрічатися з родиною, адвокатами та іншими особами двічі на тиждень — у вівторок і четвер.

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