Na Cyprze ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosły w listopadzie o 5%. Poinformował o tym Urząd Energii Elektrycznej Cypru (EAC), pisze Cyprus Mail.

Kalkulacja dla czteroosobowej rodziny

Rzeczniczka EAC Christina Papadopoulou powiedziała Cypryjskiej Agencji Informacyjnej, że podwyżka dotyczy szacunkowego rachunku dla czteroosobowej rodziny, która zużywa 800 kilowatogodzin energii elektrycznej w ciągu dwóch miesięcy.

Koszt jednej kilowatogodziny, w tym 5% VAT, wynosi obecnie 33 centy.

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Wpływ kosztów paliwa

Według Papadopoulou podwyżka wiąże się ze wzrostem cen paliw w związku z międzynarodowym kryzysem energetycznym. Zmiany światowych cen ropy są przenoszone na konsumentów z opóźnieniem wynoszącym około dwóch miesięcy, ponieważ EAC utrzymuje zapasy paliwa.

Zaznaczyła, że przyszły spadek kosztów paliwa również znajdzie odzwierciedlenie w rachunkach za energię elektryczną. Taryfy za energię elektryczną są regulowane i zatwierdzane przez Cypryjski Urząd Regulacji Energetyki, a naliczenia są kontrolowane przez właściwe organy.

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