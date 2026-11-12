Korea Północna odrzuciła apel państw G7 o pełną denuklearyzację i ponownie zadeklarowała zamiar zachowania swojego arsenału jądrowego. Jak informuje Korea Herald, minister spraw zagranicznych Korei Północnej Choe Son-hui potępiła i odrzuciła krytykę programu nuklearnego Pjongjangu ze strony państw Grupy Siedmiu.

Oświadczenie Pjongjangu

Według Choe Son-hui status nuklearny Korei Północnej stanowi realizację suwerennych praw kraju. Oświadczyła, że kwestie bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim, w tym status Korei Północnej jako państwa posiadającego broń jądrową, nie powinny być przedmiotem dyskusji państw zachodnich.

Szefowa północnokoreańskiego MSZ twierdziła również, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania rzekomo stwarzają zagrożenia dla globalnego bezpieczeństwa poprzez rozpowszechnianie wojskowych technologii jądrowych. Japonię oskarżyła o dążenie do pozyskania broni jądrowej. Choe oświadczyła, że arsenał jądrowy kraju jest zgodny z jego prawem do samoobrony zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, i nazwała go najsilniejszą gwarancją suwerenności Korei Północnej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja na stanowisko G7

Oświadczenie padło po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych G7 we Francji. Jego uczestnicy ponownie wystąpili przeciwko programowi nuklearnemu Korei Północnej i wezwali do pełnej denuklearyzacji tego kraju.

Choe Son-hui nazwała to żądanie nierealistycznym i oskarżyła kraje G7 o podwójne standardy oraz politykę, która, jak twierdziła, podważa bezpieczeństwo regionalne i globalne. Oświadczyła, że pokój i stabilność na Półwyspie Koreańskim mogą zostać zapewnione wyłącznie przez uznanie konstytucyjnego statusu Korei Północnej, a nie przez żądania denuklearyzacji.

Czytaj nas na