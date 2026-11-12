КНДР отвергла призыв стран G7 к полной денуклеаризации и вновь заявила о намерении сохранить свой ядерный арсенал. Как сообщает Korea Herald, министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи осудила и отвергла критику ядерной программы Пхеньяна со стороны государств «Группы семи».

Заявление Пхеньяна

По словам Чхве Сон Хи, ядерный статус КНДР является реализацией суверенных прав страны. Она заявила, что вопросы безопасности на Корейском полуострове, в частности статус Северной Кореи как ядерного государства, не должны быть предметом обсуждения западных стран.

Глава северокорейского МИД также утверждала, что Соединенные Штаты и Великобритания якобы создают угрозы глобальной безопасности посредством распространения военных ядерных технологий. Японию она обвинила в стремлении получить ядерное оружие. Чхве заявила, что ядерный арсенал страны соответствует ее праву на самооборону согласно Уставу ООН, и назвала его самой мощной гарантией суверенитета КНДР.

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Реакция на позицию G7

Заявление прозвучало после встречи министров иностранных дел G7 во Франции. Ее участники вновь выступили против ядерной программы КНДР и призвали к полной денуклеаризации Северной Кореи.

Чхве Сон Хи назвала это требование нереалистичным и обвинила страны G7 в двойных стандартах и политике, которая, по ее утверждению, подрывает региональную и глобальную безопасность. Она заявила, что мир и стабильность на Корейском полуострове могут быть обеспечены только признанием конституционного статуса КНДР, а не требованиями денуклеаризации.

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