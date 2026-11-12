КНДР відкинула заклик G7 до повної денуклеаризації — Korea Herald

КНДР відкинула заклик країн G7 до повної денуклеаризації та знову заявила про намір зберігати свій ядерний арсенал. Як повідомляє Korea Herald, міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі засудила й відкинула критику ядерної програми Пхеньяна з боку держав «Групи семи».

Заява Пхеньяна

За словами Чхве Сон Хі, ядерний статус КНДР є реалізацією суверенних прав країни. Вона заявила, що питання безпеки на Корейському півострові, зокрема статус Північної Кореї як ядерної держави, не має бути предметом обговорення західних країн.

Очільниця північнокорейського МЗС також стверджувала, що Сполучені Штати та Велика Британія нібито створюють загрози глобальній безпеці через поширення військових ядерних технологій. Японію вона звинуватила у прагненні отримати ядерне озброєння. Чхве заявила, що ядерний арсенал країни відповідає її праву на самооборону відповідно до Статуту ООН, і назвала його найпотужнішою гарантією суверенітету КНДР.

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Реакція на позицію G7

Заява пролунала після зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Франції. Її учасники знову виступили проти ядерної програми КНДР і закликали до повної денуклеаризації Північної Кореї.

Чхве Сон Хі назвала цю вимогу нереалістичною та звинуватила країни G7 у подвійних стандартах і політиці, яка, за її твердженням, підриває регіональну та глобальну безпеку. Вона заявила, що мир і стабільність на Корейському півострові можуть бути забезпечені лише визнанням конституційного статусу КНДР, а не вимогами щодо денуклеаризації.

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