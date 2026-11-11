В США клуб НФЛ «Миннесота Вайкингс» приобрел 38-летнего квотербека Кирка Казинса у «Лас-Вегас Рейдерс» в обмен на выбор в третьем раунде драфта 2027 года. Как сообщает The Guardian, о сделке написали несколько медиа, в том числе журналист ESPN Адам Шефтер и Иан Рапопорт из NFL Network.

Возвращение в Миннесоту

Казинс выступал за «Вайкингс» шесть сезонов — с 2018 по 2023 год. В 2022 году он провел второй из двух сезонов под руководством нынешнего главного тренера команды Кевина О'Коннелла, был выбран в Пробоул и набрал пасом 4547 ярдов. В том сезоне он отдал 29 тачдаун-пасов и совершил 14 перехватов.

«Миннесота» начала сезон с шести побед подряд, однако проиграла два последних матча. Основной квотербек Кайлер Мюррей пропустил игру против «Баффало Биллс» из-за травмы, а его заменяющий Карсон Венц сделал в этом матче два перехвата. После поражения О'Коннелл заявил, что клуб рассматривает варианты на разных позициях.

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Шанс для Мендосы

Обмен открывает путь в стартовый состав «Рейдерс» для новичка Фернандо Мендосы, которого выбрали под первым номером драфта. «Лас-Вегас» имеет баланс 4–5, а первые два запланированных старта Мендосы в НФЛ должны состояться против «Сиэтл Сихокс» и «Денвер Бронкос».

Для «Вайкингс» Казинс станет опытным вариантом на позиции квотербека. Команда испытывала трудности в нападении, несмотря на наличие одного из своих лидеров — ресивера Джастина Джефферсона.

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