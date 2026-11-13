Климатические инвестиционные фонды (CIF) объявили в Анталье, Турция, первые пять стран и региональную инициативу, отобранные для программы ARISE по финансированию проектов адаптации к изменению климата и повышению устойчивости. Первый этап программы охватит Бангладеш, Гаити, Кыргызстан, Марокко, Сьерра-Леоне, а также совместную инициативу для Мозамбика и Малави.

Финансирование первого этапа

Объявление было сделано 12 ноября во время мероприятия в Голубой зоне климатического саммита ООН COP31. Исполнительный директор CIF Тарийе Гбадегесин заявила, что взносы Германии, Ирландии и Испании позволят профинансировать первый этап программы.

Ожидается, что каждая из пяти отобранных стран получит по 30 млн долларов, а региональная инициатива для Мозамбика и Малави — 40 млн долларов. По словам Гбадегесин, 40% финансирования программы будет выделено частному сектору, а инвестиции будут реализованы в партнерстве с шестью многосторонними банками развития.

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Направления проектов

В Бангладеш финансирование планируется направить на укрепление прибрежной инфраструктуры и развитие дружественного к климату сельского хозяйства. На Гаити приоритетами станут защита побережья и восстановление мангровых лесов, а в Кыргызстане — повышение устойчивости водного и аграрного секторов.

Марокко получит поддержку для укрепления водной безопасности, систем опреснения воды на основе возобновляемой энергии и повторного использования сточных вод. В Сьерра-Леоне средства предназначены для защиты побережья и восстановления мангровых экосистем. Инициатива в Мозамбике и Малави должна защитить экономически важные районы от наводнений, засух и циклонов, а также привлечь частные инвестиции.

По данным CIF, заявки на участие в программе подали 70 стран. Лишь 25 заявок с наивысшей оценкой представляют портфель проектов на 700 млн долларов, готовых к срочному инвестированию.

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