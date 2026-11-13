Сбой Microsoft повлиял на NHS и полицию Британии — BBC News

Глобальный сбой на некоторых платформах Microsoft повлиял на работу служб здравоохранения, полиции, аптек, парламента и образовательных учреждений в Великобритании. Пациентам NHS England рекомендуют приходить на запланированные приёмы, если им не сообщили об отмене, сообщает BBC News.

Задержки в медицинских службах

Представитель NHS сообщил, что больничные трасты Англии принимают меры для минимизации перебоев в критически важных услугах. Исполнительный директор NHS Alliance Киаран Девейн заявил, что сбой затронул некоторые сервисы NHS, включая электронную почту.

Пациентам рекомендуют звонить по номеру 999 в случае чрезвычайной ситуации, а в остальных случаях обращаться в службу 111, онлайн-сервис 111 или в местную аптеку. Некоторые практики врачей общей практики призвали пациентов временно не отправлять сообщения через свои сайты, а по срочным вопросам звонить или приходить лично.

Национальная фармацевтическая ассоциация предупредила, что аптекам стало сложнее связываться с практиками врачей общей практики и некоторыми пациентами. Из-за этого ожидание может быть более длительным, а с некоторыми рецептами возможны задержки.

Профсоюз GMB сообщил о серьёзном влиянии на службы скорой помощи и трасты NHS. По его данным, сотрудники служб 111 и 999 не могут передавать данные пациентов привычным способом, что создаёт значительное накопление обращений, хотя звонки по срочным и угрожающим жизни случаям, вероятно, не пострадали.

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Полиция и государственные сервисы

Столичная полиция Лондона, полиция Большого Манчестера, Северного Йоркшира, Южного Уэльса и Дайфед-Поуиса сообщили о возможных проблемах с онлайн-формами. Людей со срочными, но не экстренными обращениями призвали звонить по номеру 101. Полиция Шотландии также предупредила о возможных задержках с ответами на формы, поданные в течение последних 24 часов.

Депутаты парламента не могут получить доступ к своим парламентским учётным записям, однако для работы парламента были внедрены альтернативные механизмы. Правительство оценивает последствия сбоя для своих систем. В то же время аэропорты Хитроу, Манчестера и Станстеда работают в обычном режиме, а операции британских разведывательных служб, согласно имеющейся информации, не пострадали.

Причина сбоя

Microsoft заявила, что проблема возникла из-за более высокого, чем обычно, уровня нагрузки на серверы. Компания сообщила о «ранних признаках стабилизации» систем, при этом работа над устранением неисправности продолжается. Microsoft и специалисты по кибербезопасности исключили кибератаку как причину инцидента, затронувшего Outlook, Teams и Copilot.

Королевская почта также сообщила о недоступности части онлайн-сервисов и возможных задержках или неотправке уведомлений о доставке. При этом приём и доставка почтовых отправлений продолжаются в обычном режиме.

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