Awaria Microsoft wpłynęła na NHS i brytyjską policję — BBC News

Globalna awaria na niektórych platformach Microsoft wpłynęła na działanie służby zdrowia, policji, aptek, parlamentu i placówek edukacyjnych w Wielkiej Brytanii. Pacjentom NHS England zaleca się przychodzenie na zaplanowane wizyty, jeśli nie zostali poinformowani o ich odwołaniu, podaje BBC News.

Opóźnienia w usługach medycznych

Przedstawiciel NHS poinformował, że szpitalne trusty w Anglii wdrażają środki mające zminimalizować zakłócenia w usługach o kluczowym znaczeniu. Dyrektor wykonawczy NHS Alliance Kieran Devane oświadczył, że awaria dotknęła niektóre usługi NHS, w tym pocztę elektroniczną.

Pacjentom zaleca się dzwonienie pod numer 999 w nagłych przypadkach, a w pozostałych sytuacjach kontakt ze służbą 111, internetową usługą 111 lub lokalną apteką. Niektóre przychodnie lekarzy rodzinnych poprosiły pacjentów, aby tymczasowo nie wysyłali wiadomości za pośrednictwem ich stron internetowych, a w pilnych sprawach dzwonili lub zgłaszali się osobiście.

National Pharmacy Association ostrzegło, że aptekom trudniej jest kontaktować się z przychodniami lekarzy rodzinnych i niektórymi pacjentami. W związku z tym czas oczekiwania może być dłuższy, a realizacja niektórych recept może się opóźnić.

Związek zawodowy GMB poinformował o poważnym wpływie na służby pogotowia ratunkowego i trusty NHS. Według związku pracownicy służb 111 i 999 nie mogą przekazywać danych pacjentów w zwykły sposób, co powoduje znaczne nagromadzenie zgłoszeń, choć połączenia dotyczące pilnych i zagrażających życiu przypadków prawdopodobnie nie zostały dotknięte.

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Policja i usługi publiczne

Metropolitan Police w Londynie, policja Greater Manchester, North Yorkshire, South Wales oraz Dyfed-Powys poinformowały o możliwych problemach z formularzami internetowymi. Osoby mające pilne, lecz niealarmowe zgłoszenia, wezwano do dzwonienia pod numer 101. Police Scotland również ostrzegła przed możliwymi opóźnieniami w odpowiedziach na formularze przesłane w ciągu ostatnich 24 godzin.

Posłowie nie mogą uzyskać dostępu do swoich kont parlamentarnych, jednak wprowadzono alternatywne mechanizmy dla pracy parlamentu. Rząd ocenia skutki awarii dla swoich systemów. Jednocześnie lotniska Heathrow, Manchester i Stansted działają normalnie, a operacje brytyjskich służb wywiadowczych, według dostępnych informacji, nie zostały dotknięte.

Przyczyna awarii

Microsoft oświadczył, że problem powstał z powodu większego niż zwykle obciążenia serwerów. Firma poinformowała o „wczesnych oznakach stabilizacji” systemów, przy czym prace nad usunięciem usterki trwają. Microsoft i eksperci ds. cyberbezpieczeństwa wykluczyli cyberatak jako przyczynę incydentu, który dotknął Outlook, Teams i Copilot.

Royal Mail również poinformowała o niedostępności części usług internetowych oraz możliwych opóźnieniach lub niewysyłaniu powiadomień o dostawie. Przyjmowanie i doręczanie przesyłek pocztowych odbywa się jednak normalnie.

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