微软故障影响英国国民保健署和警方——BBC News

微软部分平台发生的全球性故障影响了英国医疗服务、警方、药房、议会和教育机构的运作。BBC News报道，英格兰国民保健署的患者如未收到预约取消通知，建议仍按计划前往就诊。

医疗服务延误

一名国民保健署代表表示，英格兰医院信托机构正在采取措施，将关键服务中断降至最低。NHS Alliance首席执行官基兰·德韦恩表示，此次故障影响了包括电子邮件在内的部分国民保健署服务。

建议患者在紧急情况下拨打999，其他情况下联系111服务、111在线服务或当地药房。一些全科医生诊所要求患者暂时不要通过其网站发送消息，如有紧急事务则致电或亲自前往。

全国药房协会警告称，药房与全科医生诊所及部分患者联系变得更加困难。因此，等待时间可能更长，部分处方可能出现延误。

GMB工会表示，救护服务和国民保健署信托机构受到严重影响。据该工会称，111和999服务人员无法以通常方式传输患者数据，导致请求大量积压，不过涉及紧急和危及生命情况的来电可能未受影响。

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警方和公共服务

伦敦大都会警察局、大曼彻斯特警察局、北约克郡警察局、南威尔士警察局和戴菲德-波伊斯警察局报告称，在线表格可能出现问题。有紧急但非危急事务的人被敦促拨打101。苏格兰警察局也警告称，对过去24小时内提交的表格作出回复可能会延迟。

议员无法访问其议会账户，但已为议会工作实施替代机制。政府正在评估此次故障对其系统造成的影响。与此同时，希思罗、曼彻斯特和斯坦斯特德机场正常运行，据现有信息，英国情报部门的行动未受影响。

故障原因

微软表示，问题是由高于正常水平的服务器负载造成的。该公司称系统出现“早期稳定迹象”，同时修复故障的工作仍在继续。微软和网络安全专家排除了网络攻击是此次影响Outlook、Teams和Copilot事件原因的可能性。

皇家邮政也表示，部分在线服务无法使用，送达通知可能延迟或无法发送。不过，邮政物品的收寄和投递仍照常进行。

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