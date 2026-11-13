Логистическая компания DHL планирует с 2027 года повысить тарифы на ряд посылок и малогабаритных отправлений для частных клиентов в Германии. О запланированной корректировке цен сообщает Tagesschau. В то же время планы почтового оператора еще должны быть окончательно одобрены Федеральным сетевым агентством Германии.

Тарифы в отделениях

С начала 2027 года стоимость отправки Päckchen S в отделении должна вырасти с 4,19 до 5,19 евро. Для Päckchen M тариф составит 5,79 евро вместо нынешних 5,19 евро.

Отправка в отделении посылки весом до двух килограммов будет стоить 6,79 евро вместо 6,19 евро. Также должны вырасти цены на малогабаритные отправления и посылки в страны за пределами Европейского Союза.

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Онлайн-цены и дополнительные услуги

Компания также планирует разделить тарифы для отправлений, оформляемых в отделениях и через интернет. Онлайн-цена на отдельные популярные услуги, в частности на DHL Paket весом до двух килограммов, в 2027 году должна остаться на уровне 6,19 евро.

Для малогабаритных отправлений DHL должна автоматически включить отслеживание и покрытие ответственности до 20 евро. В 2028 году ожидается дальнейшее повышение тарифов. В 2027 году больше будут платить также корпоративные клиенты.

DHL объяснила корректировку цен ростом расходов на оплату труда, энергию и инфляцией, а также необходимостью поддерживать общенациональную и более устойчивую почтовую сеть. Ранее компания анонсировала повышение стоимости стандартного письма в 2027 году — с 95 центов до 1,15 евро.

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