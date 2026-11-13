DHL планує підвищити тарифи на посилки в Німеччині у 2027 році — Tagesschau

Логістична компанія DHL планує з 2027 року підвищити тарифи на низку посилок і малогабаритних відправлень для приватних клієнтів у Німеччині. Про заплановане коригування цін повідомляє Tagesschau. Водночас плани поштового оператора ще має остаточно схвалити Федеральне мережеве агентство Німеччини.

Тарифи у відділеннях

Із початку 2027 року вартість відправлення Päckchen S у відділенні має зрости з 4,19 до 5,19 євро. Для Päckchen M тариф становитиме 5,79 євро замість нинішніх 5,19 євро.

Відправлення посилки вагою до двох кілограмів у відділенні коштуватиме 6,79 євро замість 6,19 євро. Також мають зрости ціни на малогабаритні відправлення та посилки до країн поза межами Європейського Союзу.

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Онлайн-ціни та додаткові послуги

Компанія також планує розділити тарифи для відправлень, оформлених у відділеннях і через інтернет. Онлайн-ціна на окремі популярні послуги, зокрема на DHL Paket вагою до двох кілограмів, у 2027 році має залишитися на рівні 6,19 євро.

Для малогабаритних відправлень DHL має автоматично включити відстеження та покриття відповідальності до 20 євро. У 2028 році очікується подальше підвищення тарифів. У 2027 році більше платитимуть також корпоративні клієнти.

DHL пояснила коригування цін зростанням витрат на оплату праці, енергію та інфляцією, а також потребою підтримувати загальнонаціональну та сталішу поштову мережу. Раніше компанія анонсувала підвищення вартості стандартного листа у 2027 році — з 95 центів до 1,15 євро.

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