Фізики Массачусетського технологічного інституту та Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі розробили теоретичну модель руху важких кварків у кварк-глюонній плазмі. Розрахунки показали, що частинки, які рухаються майже зі швидкістю світла, можуть зазнавати рідкісних, але сильніших і несиметричних змін імпульсу, ніж передбачує традиційний опис броунівського руху. Про дослідження повідомляє ScienceDaily.

Обмеження звичної моделі

Кварк-глюонна плазма — надгарячий стан матерії, що існував у перші мікросекунди після Великого вибуху. Нині такі умови на короткий час відтворюють у прискорювачах частинок: зіткнення іонів породжують краплі плазми розміром приблизно з атомне ядро, які існують лише десятки септильйонних часток секунди.

Для вивчення властивостей цієї речовини науковці аналізують поведінку важких кварків, що проходять крізь плазму. Традиційний підхід спирається на пояснення броунівського руху, яке Альберт Ейнштейн запропонував 1905 року. Воно описує баланс між опором середовища та випадковими поштовхами його мікрочастинок. За звичайних умов сильні поштовхи трапляються значно рідше за помірні, а розподіл імовірностей має симетричну форму.

Рідкісні сильні поштовхи

Жан Дю Плессі з Центру теоретичної фізики MIT і Бруно Шайгінг-Гічфельд з Інституту теоретичної фізики Кавлі в UCSB обчислили дію сил на важкий кварк, який рухається через газ кварків і глюонів майже зі швидкістю світла. Їхня модель враховує сильну ядерну взаємодію — фундаментальну силу, що керує взаємодіями кварків і глюонів.

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Для невеликих змін імпульсу результати відповідали звичній моделі. Однак за великих змін розподіл виявився нахиленим: сильні поштовхи траплялися частіше, ніж очікується за дзвоноподібним розподілом, а значне уповільнення кварка було імовірнішим за настільки ж велике прискорення.

Шлях до перевірки на прискорювачах

Дослідники повторили розрахунки для плазми з різним складом частинок і виявили подібну структуру розподілу. Вони також зіставили її з попередніми обчисленнями для плазми із сильними взаємодіями. Це вказує, що ефект може бути універсальною рисою взаємодії швидких частинок із середовищем.

Автори вважають, що порівняння їхніх прогнозів із даними експериментів на прискорювачах може дати додаткову інформацію про мікроскопічну будову кварк-глюонної плазми. Результати роботи опубліковано в журналі Physical Review Letters.

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