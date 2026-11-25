麻省理工学院和加州大学圣塔芭芭拉分校的物理学家开发了一种重夸克在夸克-胶子等离子体中运动的理论模型。计算表明，以接近光速运动的粒子可能经历罕见但更强且不对称的动量变化，这与布朗运动的传统描述所预测的不同。ScienceDaily报道了这项研究。

常规模型的局限性

夸克-胶子等离子体是一种超高温物质状态，在大爆炸后的最初几微秒中存在。如今，这种条件可在粒子加速器中短暂重现：离子碰撞产生大小约为原子核的等离子体液滴，其存在时间仅为数十个一秭分之一秒。

为研究这种物质的性质，科学家分析穿过等离子体的重夸克的行为。传统方法依赖于阿尔伯特·爱因斯坦在1905年提出的对布朗运动的解释。该解释描述了介质阻力与其微观粒子随机冲量之间的平衡。在通常条件下，强冲量出现的频率远低于中等冲量，且概率分布呈对称形状。

罕见的强冲量

MIT理论物理中心的让·杜·普莱西斯和UCSB卡夫利理论物理研究所的布鲁诺·谢欣-希奇费尔德计算了作用于重夸克的力；该夸克以接近光速穿过由夸克和胶子构成的气体。他们的模型考虑了强核相互作用——支配夸克和胶子相互作用的基本力。

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对于较小的动量变化，结果与常规模型相符。然而，在动量变化较大时，分布呈现倾斜：强冲量出现得比钟形分布所预期的更频繁，而夸克显著减速比同等幅度的加速更可能发生。

通往加速器验证的路径

研究人员针对具有不同粒子组成的等离子体重复了计算，并发现了类似的分布结构。他们还将其与此前针对强相互作用等离子体的计算进行了比较。这表明，该效应可能是快速粒子与介质相互作用的一个普遍特征。

作者认为，将其预测与加速器实验数据进行比较，可能提供有关夸克-胶子等离子体微观结构的更多信息。研究结果发表于《Physical Review Letters》期刊。

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