Физики Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре разработали теоретическую модель движения тяжелых кварков в кварк-глюонной плазме. Расчеты показали, что частицы, движущиеся почти со скоростью света, могут испытывать редкие, но более сильные и несимметричные изменения импульса, чем предсказывает традиционное описание броуновского движения. Об исследовании сообщает ScienceDaily.

Ограничения привычной модели

Кварк-глюонная плазма — сверхгорячее состояние материи, существовавшее в первые микросекунды после Большого взрыва. Сейчас такие условия на короткое время воспроизводят в ускорителях частиц: столкновения ионов порождают капли плазмы размером примерно с атомное ядро, которые существуют лишь десятки септиллионных долей секунды.

Для изучения свойств этого вещества ученые анализируют поведение тяжелых кварков, проходящих через плазму. Традиционный подход опирается на объяснение броуновского движения, предложенное Альбертом Эйнштейном в 1905 году. Оно описывает баланс между сопротивлением среды и случайными толчками ее микрочастиц. В обычных условиях сильные толчки происходят значительно реже умеренных, а распределение вероятностей имеет симметричную форму.

Редкие сильные толчки

Жан Дю Плесси из Центра теоретической физики MIT и Бруно Шайгинг-Гичфельд из Института теоретической физики Кавли в UCSB рассчитали действие сил на тяжелый кварк, движущийся через газ кварков и глюонов почти со скоростью света. Их модель учитывает сильное ядерное взаимодействие — фундаментальную силу, которая управляет взаимодействиями кварков и глюонов.

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Для небольших изменений импульса результаты соответствовали привычной модели. Однако при больших изменениях распределение оказалось наклоненным: сильные толчки происходили чаще, чем ожидается при колоколообразном распределении, а значительное замедление кварка было вероятнее столь же большого ускорения.

Путь к проверке на ускорителях

Исследователи повторили расчеты для плазмы с различным составом частиц и обнаружили похожую структуру распределения. Они также сопоставили ее с предыдущими расчетами для плазмы с сильными взаимодействиями. Это указывает, что эффект может быть универсальной чертой взаимодействия быстрых частиц со средой.

Авторы считают, что сравнение их прогнозов с данными экспериментов на ускорителях может дать дополнительную информацию о микроскопическом строении кварк-глюонной плазмы. Результаты работы опубликованы в журнале Physical Review Letters.

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