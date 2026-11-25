Fizycy z Massachusetts Institute of Technology oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara opracowali teoretyczny model ruchu ciężkich kwarków w plazmie kwarkowo-gluonowej. Obliczenia wykazały, że cząstki poruszające się niemal z prędkością światła mogą doświadczać rzadkich, lecz silniejszych i niesymetrycznych zmian pędu, niż przewiduje tradycyjny opis ruchu Browna. O badaniu informuje ScienceDaily.

Ograniczenia znanego modelu

Plazma kwarkowo-gluonowa to bardzo gorący stan materii, który istniał w pierwszych mikrosekundach po Wielkim Wybuchu. Obecnie takie warunki są na krótko odtwarzane w akceleratorach cząstek: zderzenia jonów tworzą krople plazmy o rozmiarze zbliżonym do jądra atomowego, które istnieją zaledwie przez dziesiątki septylionowych części sekundy.

Aby badać właściwości tej materii, naukowcy analizują zachowanie ciężkich kwarków przechodzących przez plazmę. Tradycyjne podejście opiera się na wyjaśnieniu ruchu Browna, które Albert Einstein zaproponował w 1905 roku. Opisuje ono równowagę między oporem ośrodka a przypadkowymi impulsami jego mikrocząstek. W zwykłych warunkach silne impulsy występują znacznie rzadziej niż umiarkowane, a rozkład prawdopodobieństwa ma symetryczny kształt.

Rzadkie silne impulsy

Jean du Plessis z Centrum Fizyki Teoretycznej MIT oraz Bruno Scheihing-Hitschfeld z Instytutu Fizyki Teoretycznej Kavliego na UCSB obliczyli działanie sił na ciężki kwark poruszający się przez gaz kwarków i gluonów niemal z prędkością światła. Ich model uwzględnia silne oddziaływanie jądrowe — podstawową siłę, która rządzi oddziaływaniami kwarków i gluonów.

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Dla niewielkich zmian pędu wyniki były zgodne ze znanym modelem. Jednak przy dużych zmianach rozkład okazał się nachylony: silne impulsy występowały częściej, niż wynikałoby to z rozkładu w kształcie dzwonu, a znaczne spowolnienie kwarku było bardziej prawdopodobne niż równie duże przyspieszenie.

Droga do testów w akceleratorach

Badacze powtórzyli obliczenia dla plazmy o różnym składzie cząstek i stwierdzili podobną strukturę rozkładu. Porównali ją również z wcześniejszymi obliczeniami dla plazmy z silnymi oddziaływaniami. Wskazuje to, że efekt może być uniwersalną cechą oddziaływania szybkich cząstek z ośrodkiem.

Autorzy uważają, że porównanie ich prognoz z danymi z eksperymentów w akceleratorach może dostarczyć dodatkowych informacji o mikroskopowej budowie plazmy kwarkowo-gluonowej. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Physical Review Letters.

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